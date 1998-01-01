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الاحتلال يزعم: اكتشفنا موقعا عسكريا جديدا لحزب الله"

الإثنين 22 أكتوبر 2018 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: اكتشفنا موقعا عسكريا جديدا لحزب الله"



القدس المحتلة / سما /

قال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم "ان منظمة حزب الله تنتهك القرار 1701 بشكل دائم وتتحرك في منطقة جنوب نهر الليطاني بغطاء مدني وتعزز قدرات عسكرية في المناطق القروية في القرى الشيعية جنوب لبنان وذلك خلافًا لقرار الأمم المتحدة".

ووفقا لموقع "i news 24" أضاف البيان ان حزب الله يستخدم جمعية "أخضر بلا حدود" للتغطية على نشاطاته في منطقة خط التماس ويقوم بإنشاء مواقع رصد بهدف جمع المعلومات عن القوات الإسرائيلية.

وجاء ان "الجيش الإسرائيلي يتابع في السنة الأخيرة عن كثب، مواقع المراقبة التابعة لحزب الله المُقامة على طول خط التماس، برعاية جمعيّة أخضر بلا حدود".

وتتهم إسرائيل حزب الله بانتهاك هذا القرار بشكل متواصل، وبأن عناصر حزب الله يتحركون باستمرار بمحاذاة السياج بعتادهم المسلح، ويراقبون الأراضي الإسرائيلية وتقيم شبكة عسكرية قرب الحدود – كلّ ذلك بغطاء تمويه مدني لجمعية لجودة البيئة. بالإضافة الى ذلك يعزز حزب الله تواجده العسكري في القرى الشيعية جنوب لبنان.

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