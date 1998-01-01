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افتتاح مهرجان ومعرض التراث "أرضنا هويتنا" في طولكرم

الإثنين 22 أكتوبر 2018 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم/سما/

افتتح اليوم الاثنين، المهرجان التراثي "أرضنا هويتنا"، بتنظيم مديرية الثقافة، وعمادة تنمية المجتمع، ومركز الكفايات، والمجلس الاستشاري الثقافي ومجلس اتحاد الطلبة في جامعة فلسطين التقنية خضوري.

وأكد محافظ طولكرم عصام أبو بكر على أهمية التراث والحفاظ عليه، خاصة أن التراث يأتي في خندق متقدم لمواجهة الاحتلال وجميع جرائمه بحق شعبنا وأرضنا وهويتنا الوطنية، مؤكداً الوقوف إلى جانب القيادة في معركة الدفاع عن شعبنا، والمنطلقة من روايتنا التي تسرد حكاية شعبنا وتاريخه المتجذر في أرضه، التي لن يغادرها أبداً، بل سيقلع منها الاحتلال إلى زوال.

وقال:" إننا في هذه اللحظات نرى الاحتلال بممارساته التعسفية في ضاحية شويكة، وباقي أرجاء المحافظة في طولكرم تحت عناوين وذرائع، ونقول له اذهب بعناوينك وذرائعك المرفوضة".

من جانبه، قال رئيس جامعة خضوري نور أبو الرب: "إنه يوم عظيم في هذه الجامعة أن نتحدث عن التراث والقيم الحميدة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا من حب للأرض والتمسك بترابنا، وقيم حب الآخر والتعاون والفرح.

وقال مدير مكتب وزارة الثقافة في طولكرم منتصر الكم: "إن الحفاظ على التراث يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية، التي حاول الاحتلال تذويبها وطمسها تارة بسرقة لباسنا الفلسطيني، وتارة أخرى بسرقة المأكولات الفلسطينية ونسبتها للاحتلال ".

وأشار إلى إن الثورة الفلسطينية ومنذ انطلاقتها ساهمت في الحفاظ على مكتسبات شعبنا ومنها كل ما يرتبط بالوجود الفلسطيني، الذي يتعلق بالحفاظ على الأرض والتأكيد على هويتنا الوطنية على الرغم من محاولات السلب والنهب والإجرام الذي مارسه الاحتلال بحق الإنسان والأرض.

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