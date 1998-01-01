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طهران تطالب ترامب بتفسير سبب حمايته "جماعة الرياض" في قضية خاشقجي

الإثنين 22 أكتوبر 2018 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تطالب ترامب بتفسير سبب حمايته "جماعة الرياض" في قضية خاشقجي



طهران /وكالات /

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان أنه "على البيت الأبيض تقديم تفسير مقنع للعالم، لحمايته النظام السعودي بعد فضيحة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وفي تعليق على حماية البيت الأبيض لقتلة الصحفي والمعارض جمال خاشقجي، نشر تدوينة في صفحته الشخصية على موقع "تويتر" كتب فيها "ترامب يجب أن يقدم تفسيرا مقنعا للعالم لسبب حمايته لـ"جماعة الرياض" فيما يتعلق بـ"فضيحة اغتيال خاشقجي".

وأكد عبد اللهيان على ضرورة طرد السعودية من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نظرا "للجرائم التي يرتكبها هذا النظام بحق الشعب اليمني، وضلوعه بالجرائم التي ترتكب في البحرين، وفضيحة اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي".

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول يوم 2 أكتوبر، وفقد الاتصال به بعد ذلك.

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