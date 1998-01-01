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مقتل الصحفي الأردني سامي المعايطة في ظروف غامضة

الإثنين 22 أكتوبر 2018 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل الصحفي الأردني سامي المعايطة في ظروف غامضة



عمان / وكالات /

أعلنت وسائل إعلام أردنية وفاة الصحفي والناشط الأردني سامي المعايطة بطلق ناري بالرأس في مدينة الزرقاء غرب العاصمة عمان.

وتضاربت الأنباء حول حيثيات وفاة المعايطة حيث أكد نشطاء معارضون أن وفاته لم تكن طبيعية، قائلين إنه وجد مقتولا في سيارته.

من جهته أكد نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة في تصريح له أن جميع المعطيات حول الحادث تشير إلى أن المعايطة انتحر نتيجة لظروف خاصة كان يمر بها خلال الفترة الأخيرة، نافيا وجود أسباب جنائية وراء الحادث. 

ونقلت صحف أردنية، أمس الأحد، عن مصدر أمني، قوله، إن "الأجهزة الأمنية، عثرت على جثة شخص مصابة بطلق ناري في الرأس داخل مركبة في محافظة الزرقاء".

ويعرف عن المعايطة مطالبته، في تصريحات صحفية سابقة، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر إلى أعلى المستويات، فضلا عن توطيد علاقات الأردن بالكويت وسلطنة عمان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع دول الخليج، والابتعاد عن المجاملات الدبلوماسية مع بعض الدول، حسب وصفه.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

#سامي المعايطة #الاردن #اغتيال

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