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ليبرمان : استنفذنا كل الخيارات في غزة ووصلنا إلى حالة لا خيار فيها

الإثنين 22 أكتوبر 2018 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : استنفذنا كل الخيارات في غزة ووصلنا إلى حالة لا خيار فيها



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إنه حكومته استنفذت كل الخيارات في قطاع غزة.

وأضاف ليبرمان، أمام لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، أننا "لقد وصلنا إلى حالة لا خيار فيها، نحن لا نخوض حروبًا اختيارية، لكننا نجبر على ذلك حين لا يكون لدينا خيار آخر".

وأشار الى أن "أي اتفاق مع حماس لن ينجح، ما يجري على الحدود ليس احتجاجًا شعبيًا، زاعماً الى أن "هناك آلاف المتظاهرين يأتون مجبرين من حماس على الحدود".

وكان ليبرمان، قال في وقت سابق، إنه لا يؤمن بأي تسوية مع حركة حماس "كونها حركة إيديولوجية متطرفة تسعى لتدمير إسرائيل"، مضيفاً أنه يسعى لإقناع الكابينت بضرورة البحث عن الخيار العسكري في التعامل مع حركة حماس.

وأشار إلى أنه وفي حال رغبت "إسرائيل" في 4-5 سنوات من الهدوء فعليها توجيه ضربة عسكرية قاسية لحماس دون الحاجة لعملية برية أو احتلال غزة.

#ليبرمان #حماس #غزة

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