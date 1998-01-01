"المطرب هاتف مكتب بن سلمان 4 مرات عقب قتل خاشقجي"

انقرة / وكالات /

نقلت صحيفة "يني شفق" المقربة من الدوائر الرسمية التركية، عن مصادر مطلعة على التحقيقات، أنّ العقيد السابق في الاستخبارات السعودية، والدبلوماسي السابق في سفارة الرياض لدى بريطانيا، ماهر عبد العزيز المطرب، والذي كان على رأس فريق الاغتيال والمكوّن من 15 شخصًا، وصلوا إلى السعودية على متن طائرتين خاصتين في رحلتين منفردتين بجوازاتهم الأصلية، أجرى 4 اتصالات متتالية مع مكتب بن سلمان، وتحدّث بشكل مباشر مع مدير مكتبه بدر العساكر، ما يؤكد ضلوع ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، أنّ المعلومات تؤكد اتصال المطرب بهاتفه الشخصي، مع مدير مكتب ولي العهد السعودي بدر العساكر، من داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأوضحت الصحيفة، أنّ المطرب أجرى كذلك اتصالاً هاتفيًا مع رقم أميركي، لم يتم تحديد اسم صاحبه، مرجحة أنّ الرقم قد يعود للسفارة السعودية في واشنطن، أو لشقيق محمد بن سلمان والسفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان، على وجه التحديد.

المطرب لعب "دورا محوريا" في مقتل خاشقجي

يذكر أن شبكة "سي إن إن" الأميركية، كانت قد أفادت الجمعة، بأن المطرب، "لعب دورا محوريا في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي". واستندت الشبكة في معلوماتها إلى مصدر تقول إنه مقرب من التحقيق التركي في تلك القضية. ونقلت "سي إن إن" عن المصدر (لم تسمه) قوله: "المطرب كان يعلم تماما حبكة العملية".

وفي السياق، قال مصدر سعودي للشبكة الأميركية (لم تسمه)، إن المطرب "يرتبط بشكل وثيق بولي العهد محمد بن سلمان"، وتابع أنه "لقد انتدب (المطرب) إلى لواء حماية النخبة داخل الحرس الملكي ليخدم في قوة الأمن الشخصي لولي العهد".

هذا وأظهرت مقاطع مصورة تواجد المطرب داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، وإنه وصل إلى القنصلية قبل نحو 3 ساعات من وصول خاشقجي.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، هناك 12 شخصا من الـ 15 مشتبه فيهم بقضية جمال خاشقجي على صلة بالأمن السعودي.

وكانت الصحيفة حصلت على نسخ من جوازات 7 من المشتبه بهم، بينهم رئيس المجلس العلمي للطب الشرعي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية صلاح محمد طبيقي.

وفي هذا الشأن، أشارت "سي إن إن"، إلى أن طبيقي قد أعلن في 2014 وعبر حديث لصحيفة "الشرق الأوسط " السعودية (مقرها لندن)، أنه وراء فكرة إنشاء عيادات متنقلة، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم حينئذ، تحتوي على تقنية حديثة يمكنها تشريح الجثث افتراضيا وإخراج النتائج في مدة زمنية لا تتجاوز 7 دقائق.

ويتم التشريح الافتراضي عبر إجراء مسح إشعاعي طبقي ورنين مغناطيسي دون صبغات، لإعطاء صور دقيقة ثلاثية الأبعاد لجميع أعضاء الجسم وتجاويفه دون اللجوء إلى مشرط الجراحين.

التحقيق مع 5 موظفين في القنصلية



وعلى ضوء التطورات في التحقيقات التركية، أدلى خمسة من الموظفين الأتراك في القنصلية السعودية بإسطنبول، اليوم الإثنين، بشهاداتهم في تحقيق بشأن مقتل خاشقجي، بحسب تلفزيون "إن تي في" المحلي.

وأشارت التقارير الصحافية في وقت لاحق إلى إنّ "20 من موظفي القنصلية أدلوا بشهاداتهم أمام المدعين في ما له صلة بالواقعة، الأسبوع الماضي".

واختفى خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول، عندما دخل قنصلية بلاده في إسطنبول. وبعد أسابيع من نفي معرفة مصيره، قال مسؤولون سعوديون، إنّ الصحافي البارز قُتل في "شجار"، بالقنصلية، من دون أن يُكشف مصير جثته، ليتم مطالبة السعودية دوليًا بتقديم تفاصيل أكثر دقة والكشف عن التحقيقات في هذا الخصوص.