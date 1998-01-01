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الشرطة تشارك الاهالي بقطف ثمار الزيتون في بيت لحم

الإثنين 22 أكتوبر 2018 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شاركت الشرطة صباح اليوم الاهالي بمدينة بيت جالا قضاء محافظة بيت لحم بقطف ثمار الزيتون مع قيادة المنطقة والأجهزة الأمنية بالمحافظة وعدد من طلاب الجامعات والمدارس وطواقم من مديرية الزراعة وعدد من المؤسسات بمحافظة بيت لحم .


وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام أن الرائد مصعب اسليمية مدير فرع العلاقات العامة والإعلام والرائد زهرة سكر منسق وحدة النوع الاجتماعي بشرطة محافظة بيت لحم وعدد من ضباط وصف ضباط وأفراد الشرطة شاركوا صباح اليوم المزارعين بمدينة بيت جالا قضاء محافظة بيت لحم بقطف ثمار الزيتون بحضور المحافظ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم ورئيس بلدية بيت جالا السيد نيقولا خميس وقيادة المنطقة والاجهزة الامنية بالمحافظة وعدد من طلاب جامعة القدس المفتوحة وطواقم من مديرية الزراعة وعدد من المؤسسات الحكومية والاهلية وعدد كبير من طلبة المدارس بالإضافة إلى عدد من الاهالي .

من جهته اكد العميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم بأن هذا العمل يأتي تنفيذاً للتعليمات الواضحة من قيادة الشرطة لمساعدة المزارعين في هذه الحملة السنوية والوقوف إلى جانبهم بكافة مناسباتهم ، وتأكيداً بأن عمل الشرطة ورسالتها لا تقتصر فقط على توفير الأمن والأمان وإنما الاندماج والشراكة الحقيقية في كافة نواحي حياة أبناء شعبنا اليومية ، مشيراً إلى أن الشرطة وقوى الأمن هم أسرة واحدة تحمل هدفاً واحداً وهو خدمة أبناء الشعب الفلسطيني لتعزيز ثباته على هذه الأرض المقدسة بأشجارها وجبالها .

#الشرطة

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