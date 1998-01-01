صور : وزارة الداخلية بغزة تتلف مخدرات بقيمة مليون دولار

غزة / سما /

كشفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، عن إصدار القضاء العسكري أحكام قضائية مختلفة بحق عدد من تجار المخدرات.

وبحسب الوزارة، فقد صدرت أحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 7 من أخطر تجار المخدرات، والحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة من 10 إلى 15 عاما بحق 7 من تجار ومروجي المخدرات.

كما صدر حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أقل من 10 سنوات بحق 3 من المروجين، وتبرئة متهم واحد فقط خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع إقدام القضاء العسكري في قطاع غزة وبالتنسيق مع الجهات المختصة منها قوات مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، على إحراق كميات كبيرة من المخدرات تقدر بمليون دولار.

وتمت عملية الحرق في منطقة خالية مجاورة للقضاء العسكري غرب مدينة غزة بحضور نواب من كتلة حماس البرلمانية، وكذلك قيادة الشرطة ومكافحة المخدرات وبتغطية كبيرة من وسائل الإعلام.

وبحسب وزارة الداخلية في غزة، فإن الكمية عبارة عن مليون و242 ألف حبة مخدرة، و1383.5 فرش حشيش، و900 جرام أفيون.

وكان مجهولون حاولوا اقتحام مقر القضاء العسكري غرب غزة أمس لمحاولة سرقة عدد كبير من هذه الكمية قبل إتلافها، حيث أعلنت الشرطة عن اعتقال المهاجمين وتلاحق آخرين متورطين بالقضية.