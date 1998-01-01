فيديو: سوري يقتل شقيقته الصغيرة بسلاح رشاش في مشهد مروع بذريعة غسل العار

دمشق / وكالات /

شهدت منطقة جرابلس السورية جريمة إنسانية اختار المجرمون أنفسهم أن يوثقوها، عبر فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب ما قالت مواقع سورية معارضة وموالية على حد سواء، فإن المجرم ينتمي إلى فصيل من الجيش السوري الحر المدعوم والضحية ليست إلا شقيقته التي دفعت ثمن الجهل والإرهاب.

ويظهر في الفيديو المروع شابا يحمل سلاحا رشاشا يدعى، وفق ما يقول المصور، بشار بسيس.ويوجه المسلح بندقيته الآلية باتجاه مراهقة مكبلة يبدو عليها الرعب، يقول أيضا مصور الفيديو شريك القاتل في جريمته، إنها تدعو رشا بسيس، قبل أن يحثه على ارتكاب الجريمة المروعة.