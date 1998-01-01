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المالكي يودع سفير كوريا بمناسبة انتهاء مهامه

الإثنين 22 أكتوبر 2018 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ودع وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، صباح اليوم الإثنين في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية كوريا المعتمد لدى دولة فلسطين يونج سام شوي بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد الوزير المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، مثنيا على الجهود التي بذلها شوي في سبيل تعزيز وتطوير علاقات فلسطين وكوريا، مشيداً بالدعم الذي قدمته بلاده للمؤسسات الفلسطينية وخاصة وزارة الخارجية والمغتربين.

من جانبه، اكد السفير شوي على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، كما شكر طاقم وزارة الخارجية والمغتربين لما لمسه من تعاون ومساعدة ساهمت في نجاح مهامه، متمنياً التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.

وتمنى الوزير د.رياض المالكي للسفير شوي التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

#رياض المالكي

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