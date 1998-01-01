تكريم فدائي السلة وتتويج ارثوذكسي بيت ساحور بطلا للسوبر

رام الله / سما /

كرم اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية الجمعة منتخب كرة السلة المتاهل للمرحلة الثانية من التصفيات الاسيوية 2021، بعد مشاركته الناجحة في التصفيات الاولية بالبحرين وحصوله على المركز الثاني وجاء التكريم على هامش مباراة سوبر كرة السلة بحضور ابراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة وعبد المجيد ملحم مدير عام جوال.

وتوج امين عام اللجنة الاولمبية عبد المجيد حجة فريق ارثوذكسي بيت ساحور بطلا لكاس السوبر بفوزه على مركز قلنديا بنتيجة 68 نقطة مقابل 64 في اللقاء الذي جمعهما الجمعة على صالة السرية برعاية جوال.

وحفلت مباراة السوبر بالعديد من الفعاليات قبيل انطلاق اللقاء حيث ابدعت عريفة الحفل امين سر اتحاد السلة حنين ناصر بتقديم الفقرات تباعا بالسلام الوطني وقراءة الفاتحة على ارواح شهدائنا، ففقرة الدبكة الشعبية لفرقة سرية رام الله الاولى، وفقرة جمباز ومن ثم فرقة السرية في المني باسكت، قبيل اعلانها عن تكريم فدائي السلة المتاهل للمرحلة الثانية من تصفيات امم اسيا 2021 بعد مشاركته الناجحة في التصفيات الاولية بالبحرين وتميزه هناك.

وقام اللواء جبريل الرجوب بتكريم بعثة منتخب كرة السلة من لاعبين وجهازين اداري وفني وعلاج واعلام، فيما قام مركز قلنديا بتكريم اللواء الرجوب .

مباراة السوبر

توج فريق ارثوذكسي بيت ساحور بطلا لكاس السوبر الاول بعد عبوره مركز قلنديا بنتيجة 68 نقطة مقابل 64 نقطة في مباراتهما بالسرية الجمعة ، التي اعلن من خلالها افتتاح الموسم الجديد ، وقدم الفريقان مباراة متوسطة المستوى لم ترتق للمطلوب كونها مباراة اعصاب وعلى كاس السوبر، ما جعل الفريقان يركزان على الفوز فقط دون الحاجة لتقديم فنيات خاصة انها المباراة الاولى للفريقين بشكل رسمي بالموسم الجديد بعدما كان انتهى الموسم الماضي وعاشت الاندية ببيات شتوي.

جاءت البداية لقلنديا بحتة حيث سيطر الفريق الازرق على المجريات ولعبت كتيبة معتز ابو دية بقوة وبطريقة سريعة واغلقت المنطقة الدفاعية بشكل جيد وهاجمت من جميع الاطراف وبالذات من العمق ومن خارج القوس وكان الفريق موفقا جدا بالتسجيل ، خاصة في ظل وجود صائل قاسم ونديم بدرية وسامي عودة وشادي واينار عودة واحمد العمري وادهم الجمزاوي ومحمد عماد وحاتم صندوقة.

فيما ارتبكت كتيبة غسان عليان في البداية ولعب الفريق بتسرع كبير وعدم تركيز وكثرة الاخطاء والكرات المقطوعة وانفتاح الدفاع بشكل كبير وعدم اللجوء الى اغلاقه واللعب بترو وخطة، ما ادى الى عدم تقديم الفريق مستوى يليق بحامل الكاس، رغم وجود اسماء لامعة مثل موسى بشير وامين الراميني وجهاد يغمور وماهر قسيس ومايكل المصري وجاك صابات، الا ان الفريق كان تائها تماما في الربع الاول الذي انتهى لمصلحة قلنديا بنتيجة 25 نقطة مقابل 14 .

الربع الثاني: في الربع الثاني انتفض فريق بيت ساحور من اجل تعويض نتيجة الربع الاول ونظم صفوفه بطريقة افضل وأنهى فريق بيت ساحور الربع لمصلحته 21 مقابل 9 ولتكون النتيجة الاجمالية تقدم بيت ساحور بفارق نقطة 35 مقابل 34.

الربع الثالث : عاد فريق قلنديا الى اجواء اللقاء من جديد وحاول الفريق تنظيم صفوفه ووقف الحماس الكبير لدى لاعبي بيت ساحور من اجل ترتيب الهجمات بطريقة اسرع وادق، لكن ذلك كان صعبا على الفريق لينتهي الربع الثالث لمصلحة بيت ساحور ايضا 16 مقابل 14 .

الربع الرابع: واصل فريق بيت ساحور تالقه وسيطرته على مجريات اللقاء من خلال اللعب بطريقة متوازنة والتركيز على هدوء الاعصاب وعدم التسرع، فنجح الفريق بتقديم الافضل وكان لموسى بشير تميزا واضحا باللقاء خصوصا ثلاثياته وريباونده الدفاعي والهجومي وابدع جاك صابات في التسجيل كثيرا وكانت له بصمة واضحة باللقاء ما ادى لانهاء بيت ساحور الربع لمصلحته 17- 16 والنتيجة الاجمال 68 مقابل 64 .

حكم المباراة الدولي عنان دراغمة والاتحاديان بسام ابو ثابت وهيثم حوشية وعلى الطاولة: سجلها بشير عبد العزيز ووقتها سالم عز و24 ث زاهر الدبس وراقب الحكام احمد دعنا.

في ختام اللقاء قام امين عام الاولمبية عبد المجيد حجة وعبد المجيد ملحم مدير عام جوال وابراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة بتتويج ارثوذكسي بيت ساحور بطلا لكاس السوبر.

وكان أفضل المسجلين من بيت ساحور: امين سلمان 18 نقطة، موسى بشير 16 نقطة، جاك صابات وماهر قسيس لكل منهما 13 نقطة.

وأفضل المسجلين من قلنديا: سامي عودة 19 نقطة، شادي عودة واينار عودة لكل منهما 13 نقطة، وصايل قاسم 10 نقاط.