نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (13) مواطناً من الضفة.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة وهم: نائل محمود أبو كويك من مخيم الأمعري، ويزن محمد عيسى (20 عاماً)، وخالد خلدون الديك (20 عاماً) وكلاهما من بلدة كفر نعمة.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: لطفي صلاح، وأحمد حباس صلاح، بالإضافة إلى ياسين محمود أبو سرور (58 عاماً).

ومن محافظة طولكرم اُعتقل المواطن محمد إبراهيم خرسة (22 عاماً)، كما اُعتقل مواطنين من محافظة جنين وهما: سامح كميل، ومحمد محمود عليات.

واُعتقل مواطنان من محافظة نابلس وهما: خالد عبد الجبار ضراغمة (21 عاماً)، وجمال معتصم رواجبه، ومواطن آخر من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل وهو عمير مروان الطل.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل من بلدة كفر عقب وهو سائد أديب عبوشي.