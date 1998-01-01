وزارة الاقتصاد تقدم اكثر من 6 آلاف خدمة في مديرياته الفرعية

رام الله / سما /

قدمت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي6,494 خدمة من خلال مديرياتها الفرعية تركزت في محافظات رام الله والبيرة بنسبة 49.2% والخليل بنسبة 11.7% وجنين بنسبة 11.5%.

وبينت الوزارة ان عدد خدمات اللامركزية لشهر أيلول شهد ارتفاعا بنسبة 43.7% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 42.4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017.

وتتعدد مجالات الخدمة المقدمة ضمن نظام اللامركزية الذي تطبقه وزارة الاقتصاد الوطني في مديرياتها الى خمسة مجالات رئيسية وهي الصناعة ، السجل التجاري ، تسهيل التجارة ، الشركات ، والملكية الفكرية.