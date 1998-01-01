جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

القاهرة تكشف حقيقة تعرّض جثمان سائح بريطاني لسرقة أعضاء

الإثنين 22 أكتوبر 2018 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة تكشف حقيقة تعرّض جثمان سائح بريطاني لسرقة أعضاء



القاهرة / وكالات /

نفت السلطات المصرية يوم أمس (الأحد)، ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية من أن سائحاً بريطانياً توفي أثناء تمضيته إجازة في مصر، قد أعيد جثمانه إلى بلده بعد أن تمّت "سرقة أعضاء" منه.

وكان السائح البريطاني ديفيد هامفريز، توفي فجأة عن 62 عاماً في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن جثة السائح أعيدت إلى بلده حيث خضعت لعملية تشريح ثانية بتكليف من طبيب شرعي تبيّن على إثرها أنّ القلب والكليتين وأعضاء أخرى قد انتزعت منها.

واتّهمت "الهيئة العامة للاستعلامات" في بيان وسائل الإعلام البريطانية بنشر "تقارير مغلوطة"، مؤكّدة أنّ "الادّعاءات بشأن سرقة أعضاء السائح المذكور لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنّ جثمان المتوفّي تم تشريحه وأُخذت منه عيّنات لفحصها تشمل إضافة إلى القلب "أجزاء من كل من الكبد والمعدة والأمعاء ومحتواهم وأنصاف الكليتين والمثانة"، وذلك بقصد تحديد سبب الوفاة التي "يحتمل أن تكون بسبب توقف مفاجئ للقلب".

ولم يوضح البيان سبب عدم إعادة تلك الأعضاء إلى الجثة قبل تسليمها إلى ذويها، إلا أنه أشار إلى أنّ "العينات المذكورة قد تمّ الانتهاء من فحصها، وجارٍ إجراءات تسليمها للنيابة العامة المختصة بمدينة الغردقة لإصدار القرار بتسليمها إلى ذوي المتوفي أو مندوب مفوّض من السفارة البريطانية بمصر طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات".

وبينما نقل البيان عن زوجة المتوفّي وابنته تأكيدهما أنهما لا تتّهمان أحداً في وفاته، شدّد على أن كل إجراءات التشريح "تمّت بشكل سليم يستهدف استخدام كل الأساليب العلمية المعروفة للتحقّق من سبب الوفاة على نحو يقيني تام".

وكانت الغردقة شهدت في نهاية أغسطس (آب)، وفاة زوجين بريطانيين في غرفتهما في فندق، تبيّن لاحقاً أن وفاتهما نتجت عن الإصابة ببكتيريا "اي كولاي".

وتوفي الزوجان بعد أن مرضا بشكل مفاجئ خلال رحلة نظمتها شركة "توماس كوك" البريطانية تتضمن إقامة شاملة في أحد فنادق مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر.

وقامت الشركة البريطانية بعد الواقعة بإجلاء كل السياح الآخرين الذين كانوا في الفندق.

#سائح بريطاني #مصر #اعضاء داخلية

أخبار ذات صلة

القاهرة : الخارجية تكشف حقيقة الحديث عن "التدخل المصري عسكرياً في ليبيا"

كاتب بريطاني يكشف حقيقة الصفقة التي قصمت ظهر اليمن

«الجزيرة» تكشف حقيقة وفاة «الشيخة موزة» والدة أمير قطر

"السفير" اللبنانية تكشف حقيقة مرض الملك سلمان".. بالتقارير الطبية

"العربية" تكشف عن اعتراض 6 من أعضاء "هيئة البيعة" عارضوا تعيين محمد بن سلمان

مقاتلون سوريون معارضون يتعرضون للاغواء من نساء جميلات لسرقة خططهم العسكرية

الأكثر قراءة اليوم

الفيصل استمع لتسجيل قتل وتقطيع خاشقجي: "من الصعب الخروج من هذا"

تغريدة لجيش الاحتلال عن المظاهرات تثير غضب الاسرائيليين.. ما علاقة حماس؟

قرار تاريخي وفرحة كبيرة .. الملك عبد الله يوعز باسترداد اراض اردنية من اسرائيل ونتنياهو يرد

حماس : وزير المخابرات المصرية يزور غزة قريبًا في ظل توافق كبير

صور: مصرع 3 مواطنين بحادث سير مروع على طريق جنين

الاناضول : إدخال 3 صناديق كبيرة إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول

يدلين : مع كل الاحترام لحماس إلا أنها أضعف من حزب الله

الأخبار الرئيسية

مكان العملية

صور: استشهاد شاب بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل

باراك

باراك يشن هجوما على نتنياهو: استسلم لحماس في غزة وحكومته "مرتبكة" ضلت طريقها

حدود غزة - ارشيف

معاريف تحذر : الوضع مع غزة لم يتغير وهو قابل للانفجار في وقت قريب

الملك عبدالله ونتنياهو

استبعاد إسرائيلي لمفاوضات جديدة مع الأردن حول الباقورة والغمر

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: لا أؤمن بالتسوية السياسية مع حماس ويجب توجيه ضربة قاصمة لها