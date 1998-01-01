باراك يشن هجوما على نتنياهو: استسلم لحماس في غزة وحكومته "مرتبكة" ضلت طريقها

القدس المحتلة / سما /

شنّ وزير الحرب ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود باراك، صباح اليوم الإثنين، هجومًا لاذعًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واتهم باراك في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، نتنياهو بأنه استسلم لحركة حماس في غزة، واصفًا حكومته بـ "المرتبكة التي ضلت طريقها".

وأضاف، أن حكومة نتنياهو فقدت "استراتيجيتها" للتعامل مع رئيس السلطة محمود عباس، وأزمة عميقة مع الأردن.

وكان باراك تفاخر بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، قائلا: " عندما كنت وزيرا للجيش قتلت أكثر من 300 فلسطينيا في هجوم مركز خلال 3 دقائق ونصف لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستسلم لحماس".

وأضاف: "بنيامين نتنياهو استسلم لحماس، وباتت حماس هي من تحدد موعد التصعيد والحكومة الإسرائيلية لا تفعل شيئا".

وتابع باراك: "التصرفات في اجتماع الكابينت الأخير هي مشاجرات صبيانية بين الوزراء هدفها الانتخابات المقبلة وليس لها علاقة بالوضع في غزة".

يذكر أن غضبا كبيرا في الوسط السياسي الإسرائيلي من تعامل حكومة نتنياهو مع فرض حركة "حماس" لقواعد اللعبة مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بمسيرات العودة على حدود قطاع غزة.