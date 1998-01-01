الاحتلال يشن حملة اعتقالات و مداهمات في مدن الضفة المحتلة

رام الله / سما /

شن جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت 10 مواطنين من الضفة الغربية.

وقالت مصادر محليّة إنه جرى اعتقال الشاب معتصم رواجبة من قرية روجيب شرق نابلس، وخالد عبد الجبار دراغمة من قرية اللبن الشرقية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل خالد خلدون من كفر نعمة غرب رام الله، و نائل أبو كويك من مخيم الأمعري، وسائد أديب لطفي عبوشي من حيّ كفر عقب شمال القدس.

وشملت مداهمات الليلة الماضية، أيضًا، ضاحية شويكة بطولكرم، حيث يواصل الاحتلال بحثه عن الشاب أشرف نعالوة. وكذلك بلدة بدرس غرب رام الله، والتي داهم الجنود ثلاثة من منازلها.

وفي الظاهرية جنوب الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبّان والاحتلال الذي أطلق قنابل الصوت والغاز.