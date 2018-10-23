حالة الطقس

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً معتدلة في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج



الثلاثاء 2018/10/23: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم حارا الى شديد الحرارة ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2018/10/24: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم حاراُ نسبياً في معظم المناطق حارا في الاغوار، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والفرصة مهيأه لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الخميس 2018/10/25: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

