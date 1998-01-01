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الاناضول : إدخال 3 صناديق كبيرة إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاناضول : إدخال 3 صناديق كبيرة إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول



اسطنبول / وكالات/

قالت وكالة الأناضول التركية إن سيارة تابعة للقنصلية السعودية وصلت مساء الأحد إلى مبنى القنصلية في اسطنبول وتم إنزال 3 صناديق سوداء كبيرة مرقمة مكتوب عليها باللغة الانجليزية "شخصي".

وأضافت الوكالة أنه جرى نقل الصناديق الثلاثة إلى داخل القنصلية في حين بقيت السيارة تنتظر في الخارج، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما بداخلها.

ولا يزال صحفيون محليون وآخرون من مختلف أنحاء العالم يواصلون انتظارهم أمام مبنى القنصلية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والوصول إلى إجابات عن أسئلة الاستفهام الكثيرة التي تلف حيثيات الحادث.

وأقرّت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في اسطنبول، إثر "شجار" مع مسؤولين سعوديين وقد تم توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون. 

كما أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة مسؤولين استخباراتيين بارزين، على رأسهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، اللواء أحمد عسيري، بالإضافة إلى المستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وأمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة و"تحديد صلاحياتها بدقة".

ولم يُكشف بعد مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به. 

#تركيا #خاشقجي #السعودية

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