جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبرمان: لا أؤمن بالتسوية السياسية مع حماس ويجب توجيه ضربة قاصمة لها

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لا أؤمن بالتسوية السياسية مع حماس ويجب توجيه ضربة قاصمة لها



القدس المحتلة/سما/

قال  وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه لا يؤمن بالتسوية السياسية مع حركة حماس، مشيراً إلى عدم وجود حاجة لعملية برية أو احتلال لقطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن ليبرمان قوله:" أنا لست مؤمن ولن أؤمن بأي تسوية مع حماس"، مشيرا إلى أن "التسوية مع حماس يساوي أحلام".

وذكر ليبرمان:"الهدوء في الضفة الغربية جاء بعد عملية "الدرع الواقي"، أما في غزة جاء بعد حرب "الجرف الصامد".

وأضاف ليبرمان:" إذا أردنا تحقيق هدوء لمدة 4-5  سنوات سيكون ذلك فقط من خلال ضربة قوية قاصمة لحماس بأقصى ما لدينا".

وأكد ليبرمان أنه ليس هناك حاجة لعملية برية ولا احتلال غزة، فذلك لن يُحْدِث تغيير جذري لكنه سيعطينا4-5 سنوات من الهدوء".

وقال ليبرمان:" يجب ألا نسمح لحماس بالتطور في غزة، أو السماح لهذه العملية بالاستمرار دون توجيه أقسى ضربة ممكنة".

وأضاف ليبرمان: سيتم إخلاء الخان الأحمر سواء بموافقة السكان أم لا، هذا لن يستغرق أسابيع كثيرة بل سيتم القيام بذلك بشكل أسرع بكثير ،وسنتخذ بعض الخطوات التمهيدية الضرورية على الساحة الدولية وسنعطي فرصة أخيرة للإخلاء بموافقة السكان ولكن على أي حال سيتم الإخلاء بشكل حقيقي.

#ليبرمان #حماس #غزة

أخبار ذات صلة

تفاصيل مثيرة في وثيقة حماس السياسية الجديدة ...

سامي خاطر - ارشيف

ماهي وثيقة حماس السياسية التى ستصدر خلال شهر؟

الرشق- ارشيف

الرشق: دعوة المجلس الوطني دون "حماس والجهاد" ضربة للمصالحة

الرئيس عباس والشاعر

الشاعر: توجه حماس الى دحلان "خطوة مؤقتة" ويجب الوقوف مع رئيس فلسطين

حماس ترد على ليبرمان

مشعل يعلن عن وثيقة حماس الجديدة خلال ايام

مشعل يعلن عن وثيقة حماس السياسية الجديدة خلال ايام

الأكثر قراءة اليوم

مصدر سعودي يقدم لرويترز رواية جديدة في قضية قتل خاشقجي وهذا دور طبيب التشريح

الفيصل استمع لتسجيل قتل وتقطيع خاشقجي: "من الصعب الخروج من هذا"

مجهولون يحاولون سرقة مخدرات "محتجزة" داخل مقر القضاء العسكري في غزة

قرار تاريخي وفرحة كبيرة .. الملك عبد الله يوعز باسترداد اراض اردنية من اسرائيل ونتنياهو يرد

حماس : وزير المخابرات المصرية يزور غزة قريبًا في ظل توافق كبير

تل ابيب : حماس فهمت الرسالة ووزير يطالب بهدم " فيلات " قادة الحركة

صور: يديعوت: سقوط بالون "مفخخ" بطول 5 أمتار في "أشكول"

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: سنهدم الخان الأحمر شرق القدس سواء بموافقة السكان أو من دونها

ابو مرزوق

أبو مرزوق: المصريون يفضلون إنجاز المصالحة ثم التهدئة

حدود غزة -ارشيفية

تغريدة لجيش الاحتلال عن المظاهرات تثير غضب الاسرائيليين.. ما علاقة حماس؟

حادث سير

صور: مصرع 3 مواطنين بحادث سير مروع على طريق جنين

حدود غزة -ارشيفية

تل ابيب : حماس فهمت الرسالة ووزير يطالب بهدم " فيلات " قادة الحركة