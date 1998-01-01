ليبرمان: لا أؤمن بالتسوية السياسية مع حماس ويجب توجيه ضربة قاصمة لها

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أنه لا يؤمن بالتسوية السياسية مع حركة حماس، مشيراً إلى عدم وجود حاجة لعملية برية أو احتلال لقطاع غزة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، عن ليبرمان قوله:" أنا لست مؤمن ولن أؤمن بأي تسوية مع حماس"، مشيرا إلى أن "التسوية مع حماس يساوي أحلام".

وذكر ليبرمان:"الهدوء في الضفة الغربية جاء بعد عملية "الدرع الواقي"، أما في غزة جاء بعد حرب "الجرف الصامد".

وأضاف ليبرمان:" إذا أردنا تحقيق هدوء لمدة 4-5 سنوات سيكون ذلك فقط من خلال ضربة قوية قاصمة لحماس بأقصى ما لدينا".

وأكد ليبرمان أنه ليس هناك حاجة لعملية برية ولا احتلال غزة، فذلك لن يُحْدِث تغيير جذري لكنه سيعطينا4-5 سنوات من الهدوء".

وقال ليبرمان:" يجب ألا نسمح لحماس بالتطور في غزة، أو السماح لهذه العملية بالاستمرار دون توجيه أقسى ضربة ممكنة".

وأضاف ليبرمان: سيتم إخلاء الخان الأحمر سواء بموافقة السكان أم لا، هذا لن يستغرق أسابيع كثيرة بل سيتم القيام بذلك بشكل أسرع بكثير ،وسنتخذ بعض الخطوات التمهيدية الضرورية على الساحة الدولية وسنعطي فرصة أخيرة للإخلاء بموافقة السكان ولكن على أي حال سيتم الإخلاء بشكل حقيقي.