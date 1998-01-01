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دحلان: المقاومة الشعبية هي السبيل لرفض الوقائع التي يحاول الاحتلال فرضها

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: المقاومة الشعبية هي السبيل لرفض الوقائع التي يحاول الاحتلال فرضها



القاهرة /وكالات/

أكد قائد تيار الإصلاح و عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، أن لا بديل أمام شعبنا سوى رفض القبول بالوقائع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها وتكريسها.

وقال دحلان في تصريح له، الأحد، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك بأن: " لا وسيلة لرفض تلك الوقائع سوى المقاومة، وخاصة المقاومة الشعبية، رغم العنف المفرط والقوة القاتلة التي يستخدمها المحتل في قطاع غزة تحديدا"

 وأشار إلى أن معركة الخان الأحمر أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن شعبنا يمتلك مخزونا كفاحيا لن ينضب أبدا، ولن يستطيع اليأس أن يخترق إيمان شعبنا بعدالة قضيته وحقوقه الثابتة .

ودعا دحلان لوجوب الحذر الشديد من احتيال المحتل ومناوراته الإعلامية والسياسية، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد والخان الأحمر لا يزال يواجه خطر التدمير  وتهجير سكانه مرة أخرى ،موجها التحيات النضالية لكل من خاض و يخوض معركة الخان الأحمر المشرفة.

#دحلان #مقاومة #الحصار

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