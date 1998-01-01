الجبير: ولي العهد لم يكن على علم بقتل خاشقجي

الرياض /وكالات/

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في أول تصريح صحفي له منذ قتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول إنه لا أحد في القيادة بمن فيهم محمد بن سلمان كان على علم بهذه القضية.

كما قال الجبير في تصريحات ل"فوكس نيوز" الأمريكية نشرت مساء اليوم الأحد إنه "لم يكن هناك أشخاص مقربون من ولي العهد متورطين في هذه الجريمة".

وادعى أن المدعي العام السعودي اكتشف أن التقارير بأن خاشقجي غادر القنصلية كانت كاذبة، مضيفا أننا "سنحرص على معاقبة من ارتكب الجريمة وعدم تكرار ما حصل".

ووفق الجبير الذي امتنع عن التصريح طيلة الأسابيع الماضية رغم أن جريمة قتل خاشقي تمت في مبنى دبلوماسي تابع لوزارته "لا أعتقد أن الأشخاص ال15 كانوا جميعهم في القنصلية عند وقوع الجريمة".

وتابع ""السعودية هي من تقرر من يقودها وتصريحات مشرعي أمريكا عاطفية، وسنواصل كشف جميع الحقائق في هذه القضية مع استمرار التحقيقات".

وأوضح وزير الخارجية السعودية أن الملك سلمان مصمم على كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، معتبرًا أن "ما حدث خطأ جسيم ونعزي عائلة خاشقجي ونتعهد بمحاسبة المسؤولين".