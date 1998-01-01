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أردوغان: سأعلن تفاصيل قتل خاشقجي الثلاثاء القادم

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: سأعلن تفاصيل قتل خاشقجي الثلاثاء القادم



انقرة / وكالات /

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد أن بلاده ستعلن يوم بعد غد الثلاثاء عن جميع التفاصيل بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك بإسطنبول.

وقال: "سأدلي بتصريحاتي حول قضية مقتل خاشقجي خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء المقبل" موضحا "سأعلن يوم الثلاثاء التفاصيل بطريقة مختلفة التفاصيل بشأن مقتل خاشقجي وأشرح لماذا جاء 15 شخصا إلى إسطنبول وتم اعتقال 18 في الرياض".

#اردوغان #خاشقجي #السعودية

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