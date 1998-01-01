اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق البريج

غزة / سما/

دأت وحدة الإرباك الليلي مساء الأحد، مشاغلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة شرقي محافظات قطاع غزة فيما اصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال.

وقال شهود عيان " أن العشرات من شبان الوحدة قَدموا إلى مخيمات العودة شرقي القطاع للبدء بفعاليات هادفة لمشاغلة ومقارعة قوات الاحتلال فيما اصيب 4 شباب برصاص الاحتلال (3 إصابات تم التعامل معها ميدانيًا وواحدة وجهت لمستشفى الأقصى بدير البلح) وآخرين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز تجاههم شرقي مخيم البريج.

وتشمل الفعاليات إشعال الإطارات (الكوشوك)، إضافة إلى تشغيل أغاني ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.

وتهدف الوحدة من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم. بحسب ما أفاد عدد منهم لمراسلينا.