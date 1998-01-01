جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق البريج

الأحد 21 أكتوبر 2018 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شرق البريج



غزة / سما/

دأت وحدة الإرباك الليلي مساء الأحد، مشاغلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة شرقي محافظات قطاع غزة فيما اصيب 4 مواطنين برصاص الاحتلال.

وقال شهود عيان " أن العشرات من شبان الوحدة قَدموا إلى مخيمات العودة شرقي القطاع للبدء بفعاليات هادفة لمشاغلة ومقارعة قوات الاحتلال فيما اصيب 4 شباب برصاص الاحتلال (3 إصابات تم التعامل معها ميدانيًا وواحدة وجهت لمستشفى الأقصى بدير البلح) وآخرين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز تجاههم شرقي مخيم البريج.

وتشمل الفعاليات إشعال الإطارات (الكوشوك)، إضافة إلى تشغيل أغاني ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.

وتهدف الوحدة من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم. بحسب ما أفاد عدد منهم لمراسلينا.

 

#الارباك الليلي #غزة #البريج #اصابات

أخبار ذات صلة

مسيرة العودة - غزة

شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة

مواجهات- ارشيف

الخليل: اصابة فتى برصاص الاحتلال في باب الزاوية

الشهيد عماد اشتيوي

شهيد و 22 اصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

اصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس بزعم محاولة طعن

حدود غزة -ارشيفية

غزة : اصابة 56 مواطنا برصاص الاحتلال في جمعة الوفاء للشهداء والجرحى

مواجهات

غزة :3 شهداء و اصابة المئات برصاص الاحتلال في جمعة "الثبات والصمود"

الأكثر قراءة اليوم

مصدر سعودي يقدم لرويترز رواية جديدة في قضية قتل خاشقجي وهذا دور طبيب التشريح

الفيصل استمع لتسجيل قتل وتقطيع خاشقجي: "من الصعب الخروج من هذا"

مجهولون يحاولون سرقة مخدرات "محتجزة" داخل مقر القضاء العسكري في غزة

قرار تاريخي وفرحة كبيرة .. الملك عبد الله يوعز باسترداد اراض اردنية من اسرائيل ونتنياهو يرد

حماس : وزير المخابرات المصرية يزور غزة قريبًا في ظل توافق كبير

تل ابيب : حماس فهمت الرسالة ووزير يطالب بهدم " فيلات " قادة الحركة

صور: يديعوت: سقوط بالون "مفخخ" بطول 5 أمتار في "أشكول"

الأخبار الرئيسية

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان: لا أؤمن بالتسوية السياسية مع حماس ويجب توجيه ضربة قاصمة لها

نتنياهو

نتنياهو: سنهدم الخان الأحمر شرق القدس سواء بموافقة السكان أو من دونها

ابو مرزوق

أبو مرزوق: المصريون يفضلون إنجاز المصالحة ثم التهدئة

حدود غزة -ارشيفية

تغريدة لجيش الاحتلال عن المظاهرات تثير غضب الاسرائيليين.. ما علاقة حماس؟

حادث سير

صور: مصرع 3 مواطنين بحادث سير مروع على طريق جنين