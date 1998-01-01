نتنياهو: سنهدم الخان الأحمر شرق القدس سواء بموافقة السكان أو من دونها

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إنه سيتم هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس سواء بموافقة السكان أو من دونها.

جاء تصريح نتنياهو عقب اجتماع الكابينت الذي صوت عصر اليوم على مقترح نتنياهو تأجيل الهدم لعدة اسابيع بغية استنفاذ المفاوضات لاخلاء القرية بالتوافق حسب قوله.

وقال نتنياهو ان هدم الخان الأحمر "لن يستغرق الكثير من الوقت، سيكون ذلك خلال الفترة القريبة القادمة، ولن يستغرق الأمر بضعة أسابيع، ستكون المدة أقصر بكثير".

وتابع نتنياهو "قمنا ببعض الإجراءات المهمة التي تتعلق بالجهود الدبلوماسية، وقد أعطينا فرصة أخيرة للإخلاء بالاتفاق، ولكن في أي حال، سيتم إخلاء خان الأحمر".

وقال "لا اتحدث عن إخلاء شكلي، بل عن إخلاء حقيقي وكامل".