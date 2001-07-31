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صور: صورة تجمع خاشقجي مع قيادي بحماس خلال الإبعاد لمرج الزهور

الأحد 21 أكتوبر 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: صورة تجمع خاشقجي مع قيادي بحماس خلال الإبعاد لمرج الزهور



غزة / سما /

نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الشهيد جمال منصور القيادي في حركة حماس، والصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، في أولى أيام الإبعاد الى مرج الزهور.

ويظهر في الصورة صورة الشهيد جمال منصور القيادي بحماس في الضفة المحتلة والذي اغتالته طائرات الاحتلال في 31/7/2001، حيث قصفته خلال وجوده في مكتبه بنابلس، والصحفي الراحل جمال خاشقجي الذي اختفت آثاره عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.

وتحمل الصورة توقيع يبدو أنه من خط يد الشهيد جمال منصور قال فيه: "مع الصحفي جمال خاشقجي السعودي مراسل صحيفة الحياة اللندنية وذلك في الأيام الأولى للإبعاد"، وختم بتوقع "جمال منصور، نابلس".

ويبدو أن الصورة التقطت خلال تغطية الصحفي خاشقجي لرحلة إبعاد نحو 415 ناشطا فلسطينيا من قطاع غزة والضفة المحتلة الى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992، وقام النشطاء ومعظهم من قيادات وأنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي بنصب مخيم العودة لإرغام سلطات الاحتلال على إعادتهم للأراضي الفلسطينية وتم ذلك.

وأفادت تقارير إعلامية بمقتل الصحفي خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده لاستخراج أوراق رسمية له، وتحدثت عن عملية قتل بشعة تم فيها تقطيع جثته داخل القنصلية، وبعد صمت دام أيام عديدة، أعلنت الرياض أمس عن "موت" خاشقجي نتيجة شجار، وهو الأمر الذي رفضته دول ومؤسسات إعلامية.

#خاشقجي #جمال منصور #حماس
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