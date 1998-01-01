حماس: المطلوب لتحقيق الهدوء هو كسر الحصار تماما عن القطاع

غزة/سما/

أكدت حركة حماس في غزة أن المطلوب لتحقيق الهدوء هو كسر الحصار تماما عن القطاع.

وأضاف قاسم أن الهدوء في القطاع لن يتحقق إلا عندما يلمس المواطن في غزة أثار كسر الحصار عليه"، واعتبرت حماس أن القرار الإسرائيلي بفتح المعابر لن يمنعها من مواصلة مسيرات العودة حتى كسر الحصار بشكل كامل عن القطاع.

و قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم : "إن الشعب الفلسطيني لا يلتفت لقرارات الاحتلال بإعادة فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم" في قطاع غزة أو إغلاقهم"، مؤكداً أن المطلوب حقيقةً لتحقيق الهدوء هو كسر الحصار على قطاع غزة.