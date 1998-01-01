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شاهد.. صور جديدة لدخول خاشقجي القنصلية وتوديعه لخطيبته

الأحد 21 أكتوبر 2018 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. صور جديدة لدخول خاشقجي القنصلية وتوديعه لخطيبته



انقرة / وكالات /

حصلت شبكة "TRT" التركية، على مجموعة صور جديدة تظهر الصحفي السعودي جمال خاشقجي لدى دخوله مبنى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

وتظهر الصور الصحفي الراحل، أثناء توجهه إلى مدخل القنصلية قرابة الساعة الواحدة والربع ظهرا، يوم الثلاثاء 2 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويظهر جمال خاشقجي الذي قالت مصادر سعودية إنه توفي جراء شجار وقع مع عدد من الأفراد داخل القنصلية، في رواية ما زال يشوبها الغموض، وهو يتعرض للتفتيش على مدخل القنصلية الرئيس، فيما تظهر صورة أخرى جمال، وهو يودع خطيبته خديجة جنكيز للمرة الأخيرة.

وتعد الصور هي الأولى التي تظهر الصحفي الراحل بشكل واضح لدى دخوله القنصلية يوم اختفائه، وتظهر هيئته كاملة، بما في ذلك الملابس التي كان يرتديها.

#خاشقدس #خطيبته #خديجة
خخخخخخخ

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