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مصرع مواطنيْن بحادث سير في رام الله

الأحد 21 أكتوبر 2018 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطنيْن بحادث سير في رام الله



رام الله/سما/

 لقي مواطنيْن مصرعهما، مساء اليوم الأحد، في حادث سير وقع شمال غرب رام الله.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، إن مواطنيْن لقيا مصرعهما مساء اليوم إثر حادث سير مؤسف وقع شمال غرب رام الله.

ولم تعرف هويتهما بعد.

يشار الى أنه لقي 3 مواطنين، ظهر اليوم أيضاً، مصرعهم في حادث سير قضاء جنين.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بين مركبتين قرب مفرق جبع جنوب جنين، وأنها باشرت بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وذكر مدير اسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن مواطنين من قرية عطارة، وآخر من بلدة جبع، لقوا مصرعهم في الحادث، ونقلت جثثهم إلى مستشفى جنين الحكومي.

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