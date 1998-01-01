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الرئيس عباس يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية

الأحد 21 أكتوبر 2018 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية



رام الله/سما/

 وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، سلطنة عُمان في زيارة رسمية بناء على دعوة من السلطان قابوس بن سعيد، تستمر ثلاثة أيام.

وسيلتقي عباس يوم غد الاثنين، السلطان قابوس، لبحث عدد من القضايا وفي مقدمتها آخر التطورات على القضية الفلسطينية، والظروف التي تحيط بالخطوات الأخيرة بما يخص مدينة القدس، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.

ويرافق عباس أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لفتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وكان في استقباله على أرض المطار مستشار السلطان شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله، وسفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جردات.

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