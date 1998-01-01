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أردوغان يعلن: الثلاثاء تفاصيل بطريقة مختلفة لقتل خاشقجي

الأحد 21 أكتوبر 2018 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يعلن: الثلاثاء تفاصيل بطريقة مختلفة لقتل خاشقجي



وكالات/سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد أن بلاده ستعلن يوم بعد غد الثلاثاء عن جميع التفاصيل بشأن قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في افتتاح مركز لوقف الشباب الأتراك بإسطنبول.

وقال: "سأدلي بتصريحاتي حول قضية مقتل خاشقجي خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء المقبل".

وذكر "سأعلن يوم الثلاثاء التفاصيل بطريقة مختلفة التفاصيل بشأن مقتل خاشقجي وأشرح لماذا جاء 15 شخصا إلى إسطنبول وتم اعتقال 18 في الرياض".

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