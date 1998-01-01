دعوات لأوسع مشاركة بالحراك البحري الـ13 غدًا الإثنين

غزة / سما /

دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" للمشاركة في الحراك البحري الثالث عشر، وذلك يوم غد الاثنين، على شاطئ بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وقالت الهيئة مساء اليوم الأحد، "إنه ورغم كل المؤامرات التي تحاك من الأعداء، نهيب بجماهير شعبنا للمشاركة في المسيرة البحرية بعنوان" غزة تتحدى وتنتصر"".

وأشارت إلى أن الحافلات ستنطلق الساعة الثالثة عصرا من كل مساجد ومناطق ومفترقات غزة وصولا إلى آخر نقطة بحرية في شمال قطاع غزة قرب شاطئ عسقلان (زيكيم).

وأكدت الهيئة على أن المشاركة والحضور يفجران براكين التحدي في وجه المتآمرين ويرفعان همة الثائرين.