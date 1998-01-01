الإعلان عن المسير البحري الـ 13 وتأكيد على تواصل المسيرات غد الاثنين

غزة/سما/

أكدت هيئة الحراك الوطني مساء الأحد، تواصل الحراك البحري ومسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة "حتى تحقق أهدافها"، معلنةً انطلاق الحراك البحري الـ 13 شمالي قطاع غزة غدًا الاثنين الساعة الثالثة عصرًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الحراك (المشرفة على الحراك البحري) وهيئة مسيرة العودة في ميناء غزة مساء اليوم، مؤكدتان أن المسيرات يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع ستتواصل "حتى تحقق أهدفاها".

ودعا المتحدث باسم اللجنة القانونية في هيئة مسيرة العودة صلاح عبد العاطي "المجتمع الدولي وأحرار العالم لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة".

وحمّلت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف المشاركين في المسير البحري الثالث عشر شمال قطاع غزة، وطالبت المنظمات الدولية بتوفير الحماية لهم.

وطالبت الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق بالبدء برفع الإجراءات العقابية غير القانونية المفروضة على قطاع غزة.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو ثلاثة أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار كاملًا عن القطاع.

وبحسب وزارة الصحة، فإن اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين أسفرت عن استشهاد 197 مواطنًا، وإصابة أكثر من 21 ألفًا بجراح متفاوتة.