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جامعة الأقصى تنظم حملة لتبرع بالدم

الأحد 21 أكتوبر 2018 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

إنطلاقاً من حرص جامعة الأقصى على دعم جهود بنك الدم، نظمت الجامعة  حملة للتبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع مجمع الشفاء الطبي.

حيث تأتي هذه الحملة  تماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية للجامعة في مد يد العون ومساعدة المرضى والمحتاجين في المستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم ، وكذلك في إطار شراكتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية، ومن ضمن ذلك دعم جهود بنك الدم في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها .

وشهدت الحملة إقبالاً ملحوظاً من موظفي وطلبة الجامعة على التبرع بدمائهم، وتخفيفاً للظروف الإنسانية والاجتماعية والصحية الصعبة  للمرضى والجرحى و المحتاجين إلى الدم.

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