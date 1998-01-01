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بحر: قرار تجميد هدم الخان الأحمر انتصار لشعبنا

الأحد 21 أكتوبر 2018 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن قرار تجميد هدم قرية الخان الأحمر بمثابة تراجع واضح للاحتلال وانتصار للشعب الفلسطيني، منوها إلى أن هذا القرار ما كان ليتم لولا الصمود الأسطوري لأهالي القرية على مدار بضعة أشهر، مشددا على وقوف غزة ومقاومتها بكل قوة مع أهلنا في الخان الأحمر، لافتا لإصرار شعبنا على منع الاحتلال من هدم القرية بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بحر صباح اليوم الأحد، مع رئيس المجلس القروي لقرية الخان الأحمر الحاج عيد خميس أبو داهوك، مهنئا شعبنا وأهالي القرية على وجه الخصوص بقرار تجميد الهدم، لافتا إلى أن شعبنا موحد في وجه الاحتلال ولن يتوقف عن المطالبة بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير.

 

بدوره حيا أبو داهوك اهل غزة مباركا جهودهم الداعمة لصمود أهالي قريته، مشيدا بمسيرات العودة وكسر الحصار، معلنا فخره الشديد بأبطال تلك المسيرات الذين يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية، مضيفا أن العالم يرقب الحراك السلمي لأهل غزة وتحديهم للاحتلال، معتبرا غزة ايقونة صمود ورافعة للمشروع الوطني الفلسطيني.

 

يذكر أن الاحتلال أعلن يوم أمس نيته تجميد قرار هدم القرية حتى إشعار آخر، حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري، وادعى ان اهالي الخان الاحمر وافقوا طواعية على الاخلاء.

 

 

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