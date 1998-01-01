نتنياهو: سنُعيد التفاوض مع الاردن بخصوص "الباقورة" و "الغمر"

القدس المحتلة / سما /

اكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ان اسرائيل ستُعيد التفاوض مع الاردن بخصوص ملحقي "الباقورة" و"الغمر" ضمن اتفاقية السلام بين البلدين، لابقاء هاتين المنطقتين مع اسرائيل.

وبموجب اتفاقية السلام "اتفاقية وادي عربة" في 25 اكتوبر 1994، تبقى هاتين المنطقتين ضمن السيادة الاردنية لكن اسرائيل تستأجر هذه الاراضي وتزرعها وتنتفع منها ويستطيع جيش الاحتلال بأسلحته ان يدخل اليها، وتنتهي الاتفاقية بعد 25 عاما، اي في اكتوبر 2019، وضمن الاتفاقية فان على احد الطرفين ان يبلغ الاخر قبل عام من انتهاء الاتفاقية اي في اكتوبر 2018 قراره بخصوص التجديد او انهاء الاتفاق.

وكان قد أعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل، وانهاء الاتفاق عليها، واستعادة الاراضي وعدم تجديد الاتفاق مع اسرائيل حول هذين الملحقين من اتفاقية "وادي عربة".

وقال العاهل في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".