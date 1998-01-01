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الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 40 أسيرا

الأحد 21 أكتوبر 2018 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 40 أسيرا



القدس المحتلة / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 40 أسيرا.

وبيّن نادي الأسير، في بيان صحفي، أن من بين الأوامر الصادرة (32) أمر تمديد، فيما صدر ثمانية أوامر للمرة الأولى بحق أسرى، علماً أن عددا من الأسرى اعتقوا سابقا وقضوا فترات متفاوتة في معتقلات الاحتلال.

يذكر أن الأوامر صدرت في الفترة الواقعة ما بين الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2018- السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

والاسرى الصادر بحقهم اوامر اعتقال، هم: معتصم محمد عبيدو، شحدة وليد عمرو، مشير عبد القادر شحاتيت، نصر محمد رجوب، أحمد عبد المجيد العملة، رأفت نمر المسالمة، من الخليل، رامي عزت صطوف، محمد مصطفى أحمد، عبد الله رائد بدوان، مهدي سامي مجيد، فؤاد محمود دار خليل، جمال محمد الطويل من رام الله، حسام محسن رزه من نابلس، ومؤمن عبد الكريم سمارة من بدو، لمدة ستة أشهر.

وأحمد كمال الجعبري، محمد وليد بني غرة من جنين، عصام جميل اشتيه من نابلس، أحمد بسام ديريه، أحمد جمال أبو جلغيف، نضال إبراهيم أبو عاهور من بيت لحم، محمد علي حامد، يوسف محمد الشعيبي، ورد محمد عبده، خليل عايد راضي، مصعب حسين ربيع، علاء علي حامد، عبد الرحمن حسين جليس، عدي إبراهيم بهيج من رام الله، أحمد محمود قاضي، حازم حسين الشراونة، إبراهيم موسى المخامرة من الخليل لمدة أربعة أشهر.

وحسام عمر أبو خليفة من بيت لحم، رشيد محمد برغوثي من رام الله، فادي موسى غنيمات من الخليل، لمدة ثلاثة أشهر.

وهشام داوود ردايدة من بيت لحم، ضرار محمد أبو منشار، حمزة نادر عزمي أبو هليل، كرم بسام طنينه من الخليل، عادل محمود خضور، عبد الرحمن أيوب ادغيش من رام الله

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