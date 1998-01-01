عشراوي تدعو الحكومة الألمانية لدعم المستشفيات في القدس

رام الله/سما/

ألقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، العديد من المحاضرات وشاركت في حلقات نقاش وعقدت عدة اجتماعات رسمية، وذلك في زيارة قامت بها إلى العاصمة الألمانية برلين رافقتها خلالها سفيرة فلسطين لدى ألمانيا خلود دعيبس.

واستهلت عشراوي زيارتها بالمشاركة في حلقة نقاش عقدتها مؤسسة "ابن رشد للفكر الحر" بعنوان "السلام في فلسطين - هل يمكن أن يتحقق هذا الحلم؟" قدمت خلالها عشراوي نظرة عامة عن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشارك الى جانبها في النقاش المؤلفة والصحفية روث فروشتمان، والدكتور والفيلسوف حسام الدين درويش العضو في اللجنة الاستشارية لمؤسسة ابن رشد للفكر الحر.

لاحقاً شاركت عشراوي في ندوة نظمتها كل من مؤسسة "بي ام دبليو هربرت كوانت" ، و"مؤسسة ابن رشد للفكر الحر" ومؤسسة "الطويلة" بحضور العديد من الدبلوماسيين والأكاديميين، وقد ركزت في عرضها الذي قدمته على تدهور الأوضاع على الأرض جراء ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للقانونين الدولي والإنساني وتدميرها المتعمد لحل الدولتين وفرص السلام، كما تطرقت الى الخطوات الفلسطينية المستقبلية والتحركات على الساحة الدولية.

وعقدت عشراوي خلال زيارتها عدة اجتماعات رسمية، حيث التقت بالمسؤول الإقليمي للشرق الأوسط والشرق الأدنى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الألمانية د. فيليب أكرمان، وعبرت خلال اللقاء عن تقديرها العميق للحكومة الألمانية لدعمها المستمر لدولة فلسطين، وموقفها الرافض للاستيطان غير الشرعي وللانتهاكات المتواصلة في القدس المحتلة، وتصويتها الايجابي والمتواصل لصالح دولة فلسطين في الامم المتحدة، إضافة الى مساهمتها المالية الأخيرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا". وفي هذا السياق دعت عشراوي الحكومة الألمانية لدعم المستشفيات في القدس الشرقية.

وجرى أيضاً مناقشة آخر التطورات السياسية والإقليمية، وأشارت عشراوي في هذا الصدد إلى سياسات وقرارات الادارة الأمريكية الداعمة للاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتعمدة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني وتأثيرها الكارثي والمدمر على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وشددت على أهمية التدخل الدولي متعدد الأطراف، والحاجة الملحة إلى جهد أوروبي جماعي سريع وفاعل لإنهاء الاحتلال العسكري وإنقاذ فرص السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين فلسطين وألمانيا في جميع المجالات .