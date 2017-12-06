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أهم القرارات العقابية الترامبية بحق القضية الفلسطينية..د. حنا عيسى

الأحد 21 أكتوبر 2018 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهم القرارات العقابية الترامبية بحق القضية الفلسطينية..د. حنا عيسى



أصدر الرئيس الأمريكي ترامب 12 قرار بخصوص القضية الفلسطينية ، وهي القرارات تنقسم لنوعين ، الأول يهدف إلى فرض وقائع على الأرض لصالح (إسرائيل)، كالاعتراف بالقدس عاصمة لها، ونقل السفارة الامريكية للمدينة المحتلة ، والعمل على تصفية وكالة "أونروا" الأممية، أما النوع الثاني، فهي قرارات عقابية لرفضهم خطة التسوية المرتقبة ، المعروفة باسم "صفقة القرن.التسلسل الزمني لهذه القرارات ، وهي على النحو التالي :"

1- بتاريخ 6/12/2017م الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل .

2- بتاريخ 16/1/2018م تقليص المساعدات المالية ل أونروا .

3- بتاريخ 14/5/2018م نقل العاصمة الامريكية من تل أبيبت الى القدس .

4- بتاريح 3/8/2018م قطع كافة المساعدات المالية لوكالة أونروا.

5- بتاريخ 4/8 2018م عملت ادارة ترامب لإنهاء وضعية "لاجىْ" بهدف وقف عمل الإونروا .( بتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين ب 40 ألف لاجئ )

6- بتاريخ 2/8/2018م قطع كامل للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية .

7- بتاريخ 7/9/2018م وقف دعم مستشفيات مدينة القدس المحتلة .

8- بتاريخ 10/9/2018م اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن .

9- بتاريخ 10/9/2018م أغلقت الولايات المتحدة الامريكية الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

10- بتاريخ 15/9/2018م اقتطعت الادارة الامريكية 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية فلسطينية – اسرائيلية مشتركة .

11- بتاريخ 16/9/2018م طرد السفير الفلسطيني حسام زملط من واشنطن.

12- بتاريخ 16/10/2018م دمج القنصلية الامريكية مع السفارة الامريكية في القدس .

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