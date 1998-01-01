النونو: ندرس امكانية وقف إطلاق النار تدرس في إطار التوافق الوطني العام

غزة/سما/

كشف القيادي في حركة حماس طاهر النونو، عن أن وزير المخابرات المصرية سيزور قطاع غزة قريبا.

وأضاف النونو في تصريحات صحفية، "هناك توافق كبير في الآراء بين الجانبين، وقضية تثبيت وقف إطلاق النار تدرس في إطار التوافق الوطني العام، وعند التوصل لتفاهمات سيعلن عنها بشفافية".

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أوضح النونو أن رئيس السلطة محمود عباس يصر على سحب سلاح المقاومة في غزة كثمن لهذه المصالحة.

وردا على سؤال: هل هناك زيارات قريبة لحماس إلى القاهرة؟ قال النونو: "زيارات حماس للقاهرة لا ولن تنقطع (...) لأن هذه علاقة وهناك تشاور دائم وحاجة مستمرة له فيما بيننا وبين الأشقاء المصريين في كل المتغيرات التي يمكن أن تطرأ".

ولفت النونو إلى أن زيارة الوزير كامل "قريبة، وهذا ما أكده الوفد الضيف خلال الزيارة الأخيرة للقطاع".