"الاقتصاد" تسجل 164 شركة وترخص 9 مصانع الشهر الماضي

رام الله/سما/

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إنها سجلت خلال الشهر الماضي 164 شركة جديدة في الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 22 مليون دولار أميركي تقريباً.

ووفق التقرير الاحصائي الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، اليوم الأحد، سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر أيلول ارتفاعا بنسبة 10.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 51.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، في حين أن قيمة رأسمال الشركات ( المصرح به عند التسجيل) انخفضت بنسبة 49.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بنسبة 15.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

السجل التجاري

شهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال شهر أيلول ارتفاعاً بنسبة 658.1% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 866.4% بالمقارنة مع شهر أيلول 2017، وتم تسجيل 1,266 تاجراً جديداً.

ترخيص المصانع

أفادت نتائج التقرير، بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر أيلول شهد ارتفاعا بنسبة 28.6% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 200.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع انخفاضاً بنسبة 26.7% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 3200.0% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2017، وتم ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة رأس مال بلغت 3.3 مليون دولار.

شهادات المنشأ

ارتفعت قيمة شهادات المنشأ خلال شهر أيلول بنسبة 44.4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 42.2% مقارنة مع الشهر المناظر 2017، وسجل عدد شهادات المنشأ ارتفاعاً بنسبة 11.7% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 17.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، حيث صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 439 شهادة منشأ بقيمة 9.1 مليون دولار.

رخص الاستيراد

سجل عدد رخص الاستيراد لشهر أيلول 2018 ارتفاعاً بنسبة 16.6% مقارنة بالشهر السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 49.4% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، كما سجلت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 26.3% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 7.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، وتم إصدار 2.435 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 108.5 مليون دولار.

حماية المستهلك

نفذت طواقم حماية المستهلك في الوزارة 403 جولات تفتيشية خلال شهر أيلول، زارت خلالها 2.157 محلاً تجارياً، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 190 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما تم إتلاف 323.0 طنا من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية، وتم إحالة 44 تاجراً للقضاء لمخالفتهم القوانين.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة

شهدت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيلول ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 77.0% بالمقارنة مع أيلول 2017، كما شهدت كمية الذهب المدموغ ارتفاعا بنسبة 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا 74.9% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017، كما شهدت قيمة الإيرادات المحصلة من الدمغ ارتفاعا بنسبة 4.0% بالمقارنة مع الشهر السابق، و51.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2017، وبلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 1,181.235 كغم.

حقوق الملكية الفكرية

أشارت نتائج التقرير إلى أنه تم إيداع 235 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، وتم تسجيل 191 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 86 علامة تجارية، وعلى صعيد آخر تم إيداع 7 وتسجيل 3 من الرسم والنموذج الصناعي، وإيداع براءة اختراع واحدة، ولم يتم تسجيل أي براءة اختراع خلال شهر أيلول 2018.

من ناحية أخرى، شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعاً بنسبة 11.9% خلال شهر أيلول 2018 مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 10.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، وبلغ مجموع الإيرادات ما يقارب 218.9 ألف شيكل.