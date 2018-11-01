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التربية تعلن عن منح للدراسات العليا

الأحد 21 أكتوبر 2018 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن عن منح للدراسات العليا



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية في أيرلندا للعام 2019/2020 بمجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة).

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لمراجعة الموقع الإلكتروني للاطلاع على الشروط والتخصصات المتوفرة وقائمة الجامعات وآلية تقديم الطلبات إلكترونياً وكافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة، لافتةً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية مع الوثائق المطلوبة هو يوم الخميس 1/11/2018، الساعة 16:00 بتوقيت أيرلندا.

للاطلاع والتسجيل يرجى زيارة الموقع التالي:
http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate

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