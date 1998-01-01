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جامعة الإستقلال وسلطة النقد الفلسطينية توقعان مذكرة تفاهم

الأحد 21 أكتوبر 2018 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ثمن الأستاذ الدكتور صالح أبو أصبع رئيس جامعة الإستقلال ، الدور الرائد الذي تقوم به سلطة النقد الفلسطينية في تطوير القطاع المصرفي الفلسطيني٫ واضطلاعها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم طلاب الجامعات، جاء ذلك خلال توقيعه والسيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية اتفاقية تفاهم  في مقر جامعة الإستقلال في أريحا صباح اليوم الأحد، وذلك بحضور نواب الرئيس للشؤون العسكرية والإدارية وعمداء الكليات.

وأشار أبو أصبع إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير التعليم وتشجيع الإبداع والابتكار ودعم المبادرات الهادفة، وسعي جامعة الإستقلال المستمر لتكون جامعة عريقة تحرص على استقطاب الهيئات والمؤسسات والشخصيات لتحقيق التكامل والتميز في رسالتها و برامجها و أنشطتها بشكل شامل.

كما وأكد رئيس الجامعة  على أن هذا التعاون سيساهم في  تعزيز العلاقة ما بين الجامعة وسلطة النقد الفلسطينية وتطويرها ، ورفد القطاع الأكاديمي والطلاب بالخبرات والمعلومات المصرفيةبما ينعكس ايجابياً على جهود الجامعة في مجالات البحث العلمي ومواكبة المستجدات التقنية وخدمة المجتمع بشكل عام.

بدوره أطلع معالي المحافظ الشوا الحضور على آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وما تواجهه من تحديات وعقبات في هذ الإطار، وتحدث عن جهود سلطة النقد لتعزيز الشمول المالي أيضاً .

كما وثمن الشوا أهمية هذا التعاون الذي سيساهم في تحقيق مصلحة الجانبين بما تضمنته بنود الإتفاقيه، وأكد على اهتمام الجهاز المصرفي بخدمة الواقع البحثي في فلسطين واعداد الدراسات والأبحاث والتقارير التي تعزز مستوى الوعي والثقافه الماليه والمصرفيه والتشريعات المرتبطه بها لدى الطلبه في المجالات المطروحه.

وتم بعد ذلك اصطحاب السيد الشوا والوفد المرافق له من العلاقات العامة والإتصال  في جولة للتعرف على مرافق الجامعه عن قرب.

#جامعة الإستقلال

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