هيئة الأسرى تنتزع حكما بالبراءه للأسيرة أريج حوشية والاحتلال يفرج عنها اليوم

رام الله / سما /

انتزع محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين فادي القواسمي، اليوم الأحد، حكما بالبراءه من محكمة عوفر العسكرية بحق الأسيرة أريج أمجد حوشية 19 عاما من قرية قطنة قضاء القدس، بعد قضائها 10 أشهر ونصف في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ولفتت الهيئة، ان الأسيرة حوشية اعتقلت بتاريخ 27/12/2017، ووجهت لها سلطات الاحتلال تهمة الاعتداء على شرطي اسرائيلي، وقد حاول الاحتلال في البداية الصاق تهمة محاولة القتل بها والتي تصل مدة الحبس فيها لأكثر من سبع سنوات.

وأوضحت الهيئة، أن جهودا قانونية حثيثة بذلت في قضية الأسيرة حوشية، حتى إسقاط التهمة عنها، وسيطلق سراحها هذا اليوم.