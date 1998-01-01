نادي الأسير: الاحتلال يُصدر (40) أمر اعتقال إداري بحق أسرى

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (40) أمر اعتقال إداري بحق أسرى.

وبين نادي الأسير في بيان له أن من بين الأوامر الصادرة (32) أمر تمديد، فيما صدر ثمانية أوامر للمرة الأولى بحق أسرى، علماً أن عدداً من الأسرى أُعتقوا سابقاً وقضوا فترات متفاوتة في معتقلات الاحتلال.

يُشار إلى أن هذه الأوامر صدرت ما بين الفترة الواقعة من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2018- السادس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

1. نضال إبراهيم أبو عاهور بيت لحم، 4 شهور، تمديد

2. رامي عزت صطوف، رام الله، 6 شهور، جديد

3. معتصم محمد عبيدو، الخليل، 6 شهور، تمديد

4. كرم بسام طنينه، الخليل، شهرين، تمديد

5. محمد مصطفى أحمد، رام الله، 6 شهور، تمديد

6. عبد الله رائد بدوان، رام الله، 6 شهور، جديد

7. أحمد جمال أبو جلغيف، بيت لحم، 4 شهور، تمديد

8. مهدي سامي مجيد، رام الله، 6 شهور، تمديد

9. هشام داود ردايده، بيت لحم، شهرين، تمديد

10. إبراهيم موسى المخامرة، الخليل، 4 شهور، تمديد

11. ضرار محمد أبو منشار، الخليل، شهرين، تمديد

12. شحده وليد عمرو، الخليل، 6 شهور، تمديد

13. أحمد كمال الجعبري، جنين، 4 شهور، جديد

14. عدي إبراهيم بهيج، رام الله، 4 شهور، تمديد

15. حسام عمر أبو خليفة، بيت لحم، 3 شهور، تمديد

16. محمد علي حامد، رام الله، 4 شهور، تمديد

17. محمد وليد بني غرة، جنين، 4 شهور، تمديد

18. عصام جميل اشتيه، نابلس، 4 شهور، تمديد

19. رشيد محمد برغوثي، رام الله، 3 شهور، تمديد

20. أحمد عبد المجيد العمله، الخليل، 6 شهور، تمديد

21. حازم حسين الشراونة، الخليل، 4 شهور، تمديد

22. أحمد بسام ديريه، بيت لحم، 4 شهور، تمديد

23. ورد محمد عبده، رام الله، 4 شهور، تمديد

24. حمزة نادر عزمي أبو هليل، الخليل، شهرين، تمديد

25. نصر محمد رجوب، الخليل، 6 شهور، تمديد

26. يوسف محمد الشعيبي، رام الله، 4 شهور، تمديد

27. خليل عايد راضي، رام الله، 4 شهور، تمديد

28. مصعب حسين ربيع، رام الله، 4 شهور، تمديد

29. فؤاد محمود دار خليل، رام الله، 6 شهور، جديد

30. أحمد محمود قاضي، الخليل، 4 شهور، جديد

31. علاء علي حامد، رام الله، 4 شهور، تمديد

32. عبد الرحمن حسين جليس، رام الله، 4 شهور، تمديد

33. فادي موسى غنيمات، الخليل، 3 شهور، جديد

34. رأفت نمر المسالمة، الخليل، 6 شهور، جديد

35. عادل محمود خضور، رام الله، شهرين، تمديد

36. حسام محسن رزه، نابلس، 6 شهور، جديد

37. مؤمن عبد الكريم سمارة، بدو، 6 شهور، تمديد

38. مشير عبد القادر شحاتيت، الخليل، 6 شهور، تمديد

39. عبد الرحمن أيوب ادغيش، رام الله، شهرين، تمديد

40. جمال محمد الطويل، رام الله، 6 شهور، تمديد