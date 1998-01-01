تغريدة لجيش الاحتلال عن المظاهرات تثير غضب الاسرائيليين.. ما علاقة حماس؟

القدس المحتلة / سما /

أثارت تغريدة نشرها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي على حسابه الخاص بالتويتر عاصفة من الانتقادات في أوساط الجمهور الاسرائيلي ، وذلك بعد أن تطرق فيها بإيجابية إلى حماس .

ووفقا لموقع معاريف فقد نشر المتحدث باسم الجيش على حسابه بالتويتر يوم أمس السبت تغريدة قال فيها " خلال الساعات الماضية شارك أكثر من10 ألاف متظاهر في أعمال شغب عنيفة على طول الحدود مع قطاع غزة ، إلا أن المتظاهرين بقوا في الخلف ولم يقتربوا من الجدار الحدودي وذلك على عكس ما كان يجري خلال الأسابيع الماضية ، حيث إن الفضل بذلك يرجع إلى ضبط حماس للميدان وسيطرتها عليه " .

هذا وقد تعاقب الانتقادات من قبل الجمهور الاسرائيلي ضد المتحدث باسم الجيش بسبب اعترافه بمقدرة حماس على ضبط الميدان ، ومن بين هذه التعليقات الانتقادية ، كتب أحد الاسرائيليين قائلا " لا يوجد عار أكثر من أن يتطرق المتحدث باسم الجيش بإيجابية لحركة حماس الإرهابية .

فيما علقت ابنة القنصل الاسرائيلي في نيويورك أوفير ديان ساخرة " الجيش يشكر حماس لأنها أرسلت فقط 10 ألاف متظاهر للمشاركة في مسيرات العودة .