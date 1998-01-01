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الحمد الله يطلع المديرة التنفيذية لمركز كارتر على انتهاكات الاحتلال

الأحد 21 أكتوبر 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاحد، في مكتبه برام الله، المديرة التنفيذية لمركز كارتر الأمريكي ماري آن بيترز، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الخارجية د. نبيل شعث.

واطلع الحمد الله الضيفة على اخر المستجدات السياسية، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، والخطوات الإسرائيلية للقضاء على حل الدولتين، لا سيما عبر التوسع الاستيطاني، وعمليات المصادرة والهدم، والتهجير القسري، مشيرا في هذا السياق إلى قرار محكمة الاحتلال بخصوص الخان الأحمر.

وبحث رئيس الوزراء مع الضيفة إجراءات الإدارة الامريكية الأخيرة، لا سيما الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومحاولاتها انهاء ملف اللاجئين ووكالة الاونروا، إضافة لقطع دعمها لمستشفيات القدس، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مؤكدا ان هذه الإجراءات تشجع الاحتلال على تصعيد انتهاكاته، وتقوض فرص السلام.

وجدد الحمد الله مطالبته المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية لشعبنا، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، والزامها باحترام القانون والقرارات الدولية، داعيا الى دعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للسلام.

#رامي الحمد الله

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