صور: مصرع 3 مواطنين بحادث سير مروع على طريق جنين

رام الله / سما /

لقي 3 مواطنين مصرعهم اليوم الأحد، إثر حادث سير مروع، وقع في شارع جنين- نابلس، قرب بلدة عجّة في محافظة جنين، وذلك بحسب بيان مقتضب صدر عن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وافاد مدير مركز الطوارىء في الهلال الاحمر محمود السعدي، بأن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة كبيرة وسيارة خصوصي قرب مفرق عجة بمحافظة جنين، مما أدى لوفاة 3 مواطنين.

وذكر ان الشاحنة سحبت المركبة من الجهة اليسرى وانحرفت عن مسارها، وعندما وصلت طواقم الإسعاف للموقع تبين ان اثنين من المصابين توفيا، والثالث حاولت الطواقم إسعافه لكنه توفي لاحقا في المستشفى.

وعُرف من بين المتوفين، شاهر عبد الرحيم محمود (25 عامًا)، وهو من قرية العطارة في جنين.