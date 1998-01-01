ردا على نتنياهو: عساف يعلن الاستنفار في الخان الأحمر

رام الله / سما /

أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف الاستنفار في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس، مؤكدا الاستمرار في الاعتصام، والصمود أمام مخطط سلطات الاحتلال لهدمه.

جاءت تصريحات عساف تعقيبا على اعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد، إنه سيتم إخلاء القرية، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيقرر الموعد المحدد لذلك.

وأوضح أن مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل هي التي تضغط باتجاه اخلاء سكان القرية، تمهيدا لهدمها، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة موقفا واضحا حيال ذلك.

يذكر أن الاحتلال أعلن يوم أمس عن نيته تجميد قرار هدم القرية حتى إشعار آخر، وذلك حتى يتسنى دراسة جميع المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري".