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الشرطة تقبض على مشتبه به بسرقة مركبة و مبلغ مالي في بيت لحم

الأحد 21 أكتوبر 2018 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة صباح اليوم على شخص مشتبه به بسرقة مركبة  و مبلغ 500 شيقل وجهاز خلوي من داخل منزل احد المواطنين بمدينة بيت ساحور قضاء محافظة بيت لحم .

وذكر بيـان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة بأنه وبعد ورود شكوى قبل بضعة ايام من مواطن سكان مدينة بيت ساحور قضاء محافظة بيت لحم مفادها قيام مجهول بالدخول إلى منزله وسرقة مبلغ 500 شيقل وجهاز خلوي بالإضافة إلى قيامه بسرقة مركبته ، على الفور تحركت قوة من ادارة المباحث العامة إلى المكان للكشف على ملابسات السرقة حيث تم العثور على المركبة معطلة في احدي مناطق محافظة بيت لحم .

وبعد إجراءات البحث والتحري بالمكان تم الاشتباه بشخص  والقاء القبض عليه وهو من سكان محافظة بيت لحم  .

وأكد البيان  توقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصولا  .

#الشرطة

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