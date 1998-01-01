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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة نادي الأسير الفلسطيني

الأحد 21 أكتوبر 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد ستة مواطنين من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تفتيش وتخريب للمنازل.  

وبين نادي الأسير في بيان له أن ثلاثة شبان اُعتقلوا من بلدة العيسوية في القدس وهم: أمير الشلودي، وأنس درويش، ويوسف مصطفى، فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة دير الغصون في محافظة طولكرم وهو محمد عدنان طبّال.

يُضاف إلى المعتقلين المواطن أحمد عرفات غيث من محافظة الخليل، والمواطن ناصر ذيب عودة من محافظة قلقيلية، كذلك جرى احتجاز لفتيين من قلقيلية أُفرج عنهما لاحقاً وهما: نضال سليم، وعبد الله الرابي.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين من الضفة عشرة مواطنين على الأقل.

#نادي الأسير

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